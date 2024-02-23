С песней – и на убой Иван Ступак, «Апостроф»

23.02.2024, 13:47

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Почему Шойгу лжет Путину.

На фоне победных реляций оккупантов о взятии Авдеевки с «малыми потерями» покончил с собой один из самых одиозных российских околовоенных блогеров Андрей Морозов с позывным «Мурз». Как он написал в собственном телеграмм-канале в прощальном сообщении, причиной самоубийства стала травля российских пропагандистов. Дело в том, что еще 18 февраля он заявил о провале российской армии, отметив, что Россия потеряла в последних боях за Авдеевку 16 тысяч военных и 300 единиц бронетехники. Он также признавал, что потери Сил обороны Украины в разы меньше. Из-за истерии со стороны российского военного командования, у которого «все хорошо, а потери минимальны», «Мурз» был вынужден удалить это сообщение. После чего застрелился.

Эта история с уже «хорошим русским» Морозовым означает, что у них сложилась следующая ситуация: нужно брать города, несмотря на потери, несмотря на цену. Они сами признают это. Говорят: «нас гонят». А те кто видит потери, ужасаются какой ценой взяли Авдеевку. И тем закрывают рот.

Так, оккупанты повесили над городом российский триколор и пропаганда разнесла эти фотографии. Но внизу их собственные солдаты все понимают. И говорят, что благодаря бестолковому руководству русской армии они несут безумные потери в своих силах. Тем более, на столь мелкую локацию – до полномасштабного вторжения в Авдеевке проживало около 30 тысяч населения.

Мы бы хотели, чтобы потери деморализующе влияли на россиян, чтобы это влияло на их способности атаковать. Но поскольку таких потерь у них было много и раньше – вспомнить хотя бы Бахмут и другие населенные пункты – то влияние пока незначительное.

Мы, конечно, видим, как время от времени кто-то из русских солдат убегает или кого-то показательно вешают. Однако массового ухода с позиций нет.

Сейчас командование гонит их вперед. Есть политическая цель: до конца марта, до псевдовыборов Путина, взять как можно больше населенных пунктов. В результате они рапортуют об успехах на упреждение. Иными словами – врут.

Показательной стала история, когда во вторник, 20 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже докладывал Путину о взятии села Крынки. А потом украинские военные показали видео с опровержением. Опровергали заявление Шойгу и российские военкоры. Тем не менее, у Путина «официально» Крынки взяты. Таким образом, ведется попытка как можно скорее показать результат, которого от российских генералов ожидают.

По крайней мере, до выборов и момента инаугурации Путина российское военное руководство будет бросать своих людей на фронт, чтобы дать как можно больше результатов – явных и мнимых. Среди прочего это позволяет российским командующим получать новые звания, медали, ордена и деньги. Конечно, нет сомнений, что в марте Путин переизберется на новый срок. Поэтому для Украины ключевым станет время после так называемых выборов – с марта до мая.

Иван Ступак, «Апостроф»