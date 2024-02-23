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В Беларуси внезапно умер бывший начальник колонии «Витьба»

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  • 23.02.2024, 14:02
  • 4,252
В Беларуси внезапно умер бывший начальник колонии «Витьба»
Алексей Старовойтов, бывший начальник ИК № 3. Фото: BELPOL

Ему было 47 лет.

Умер бывший начальник витебской ИК-3 «Витьба» Алексей Старовойтов. Ему было 47 лет. Колонией он руководил до лета 2023 года, пишет MAYDAY.

О причине смерти Старовойтова — неизвестно. В ИК-3 мужчина проработал почти всю жизнь.

В 1998 году он пришел работать в колонию на должность контролера. В роли начальника пробыл около пяти лет.

Известно, что Алексей Старовойтов оказывал давление на политзаключенных в колонии и заставлял «политических» писать прошение о помиловании на имя Лукашенко.

Напомним, в мае 2023 года в ИК-3 умер осужденный к году лишения свободы за карикатуру на Лукашенко политзаключенный Николай Климович, имевший вторую группу инвалидности по заболеванию сердца.

Однако известно, что последующее увольнение Алексея Старовойтова было не связано с инцидентом.

Позже в этой колонии умер еще один политзаключенный — Вадим Храсько.

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