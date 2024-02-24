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СМИ: Под Геническом упал российский самолет Су-34

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  • 24.02.2024, 8:54
  • 9,572
СМИ: Под Геническом упал российский самолет Су-34

Он исчез с экранов радаров после пуска ракеты по украинским городам.

По сообщениям СМИ, в Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34.

Об этом сообщают «Радио Свобода».

Как отмечает «Радио Свобода», «очевидцы публикуют видео с места падения самолета».

По неподтвержденным данным, он был сбит.

«Крымский ветер» сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло «на высоте 2000 м над Геническим районом».

Впоследствии в телеграм-канале добавили: «К месту падения самолета поехало не менее 4 пожарных автомобилей и машины скорой помощи».

Напомним, 23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

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