СМИ: Под Геническом упал российский самолет Су-34

СМИ: Под Геническом упал российский самолет Су-344
- 24.02.2024, 8:54
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Он исчез с экранов радаров после пуска ракеты по украинским городам.
По сообщениям СМИ, в Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34.
Об этом сообщают «Радио Свобода».
Как отмечает «Радио Свобода», «очевидцы публикуют видео с места падения самолета».
По неподтвержденным данным, он был сбит.
«Крымский ветер» сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло «на высоте 2000 м над Геническим районом».
Впоследствии в телеграм-канале добавили: «К месту падения самолета поехало не менее 4 пожарных автомобилей и машины скорой помощи».
Напомним, 23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.