Соратница Навального заявила о необходимости «кому-то прямо сейчас взять оружие» 2 24.02.2024, 9:00

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Чтобы довести его идеи до реализации.

«Кому-то [надо] прямо сейчас взять оружие», — предположила в стриме на канале «Популярная политика» глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.

«Надо понять, что каждому из нас надо, чтобы продолжать борьбу. Кому-то может быть надо неделю поплакать, а кому-то прямо сейчас взять оружие и куда-то идти», — сказала она.

Певчих отметила, что после смерти Алексея Навального те, кто его поддерживал, должны довести его идеи до «неминуемой и однозначной» реализации, а именно сделать Россию свободной страной.

Она добавила, что «этот путь может быть очень длинным» и не все успеют увидеть «прекрасную Россию будущего», но «мы обязаны это сделать», особенно после жертвы, которую принес Алексей.

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. После этого Юлия Навальная в обращении к россиянам заявила, что продолжит дело мужа. «Убив Алексея, [президент РФ Владимир] Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. <…> Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну», — подчеркнула она.