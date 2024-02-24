Пашинян готовит новый «сюрприз» Кремлю 24.02.2024, 9:31

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Важное событие может произойти уже в марте.

Армения, считавшаяся еще не так давно одним из самых близких союзников России, делает кардинальные развороты в своей внешней политике.

Не успел Кремль отойти от интервью главы армянского правительства Никола Пашиняна французским СМИ, в котором он сообщил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ (военном союзе во главе с РФ), как россиян поджидает новый удар от вчерашнего союзника.

Как сообщает Factor TV со ссылкой на источник, в ближайшие время Ереван может принять визит президента Украины Владимира Зеленского.

По словам собеседника журналистов, на сегодняшний день поездка украинского лидера в Армению еще окончательно не согласована, однако переговоры продолжаются.

Предварительно, визит президента Украины может состояться уже в марте.

Издание приводит высказывание поверенного в делах Украины в Армении Валерия Лобача, который сказал следующее: «Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет».

Отвечая на уточняющий вопрос, имеется ли в виду возможный предстоящий визит украинского лидера в Ереван, дипломат сказал, что «весна принесет в Армению много позитивных событий».

По его словам, Киев готов поддержать Армению и сделать все для стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Таким образом, визит Зеленского в Ереван может состояться на фоне неоднократных заявлений Пашиняна в последнее время о намерениях Армении пересмотреть внешнюю политику и искать новые механизмы обеспечения безопасности после того, как двусторонние договоренности с РФ и участие армянской стороны в ОДКБ не принесли результата.

В РФ тем временем уже требуют от Пашиняна дать «исчерпывающее объяснение» словам о заморозке участия Еревана в ОДКБ.