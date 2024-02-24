Почему Apple надкушен, а у Adidas три полоски? 24.02.2024, 10:16

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Тайны символики мировых брендов.

Благодаря повсеместному присутствию в мире, агрессивной рекламе и зачастую долгой истории многие логотипы крупных компаний давно стали частью повседневной жизни. Они настолько привычны, что не требуют дополнительных пояснений, к какому товару или услуге относятся.

Все знают, какую сеть фастфуда украшают две золотые арки, что за фирма произвела кроссовки с росчерком-«птичкой» или как называется автомобиль с трехлучевой звездой на капоте. Но порой у этих знакомых всем символов есть скрытый (или не очень) смысл, на который многие не обращают внимания или просто не знают о нем.

Журналисты onliner.by выбрали десятку известных компаний и поясняем, почему их логотипы выглядят именно такими, какими отпечатались у нас в голове.

Amazon

Начнем с простого и понятного. Первоначально компания, которую Джефф Безос основал в съемном гараже и которую он мечтал сделать крупнейшим книжным интернет-магазином мира, называлась Cadabra Inc. (от слова «абракадабра»). Однако, как выяснилось на практике, это название было слишком созвучно с английским словом cadaver («труп»). Подобные ассоциации Безосу не понравились, поэтому будущий крупнейший интернет-ретейлер планеты переименовали в честь самой длинной реки Земли.

Неудивительно, что на первых лого Amazon и была схематично изображена Амазонка, помогавшая сделать из знаков еще и букву A.

В итоге Безос отказался от подобного прямого символизма в пользу текстового написания адреса компании в интернете. К минималистичному решению в конце концов был добавлен яркий оранжевый акцент. Сначала это была просто дуга-улыбка, намекавшая на полную удовлетворенность покупателей сервисом, а затем она превратилась в стрелку, ведущую от первой буквы английского алфавита к последней. Смысл очевиден: на Amazon должно было найтись все, что душе угодно.

Domino’s

Эта сеть пиццерий присутствует и в Минске, и на первый взгляд с ее фирменным стилем все ясно: в качестве символа самым логичным образом выбрана костяшка домино в фирменных красно-синих цветах. Но почему на ней три точки?

Этой истории почти 60 лет.

В 1965 году владельцы пиццерии DomiNick’s в штате Мичиган расширили свой бизнес и приобрели еще два ресторана. Прежний владелец оригинального заведения запретил использовать его название для дополнительных пиццерий. Тогда собственники переименовались в Domino’s и придумали первый вариант лого, поместив на него три точки — по количеству открытых ресторанов. По задумке с каждым новым заведением количество точек должно было увеличиваться, но очень скоро стало ясно, что рабочей эта идея не будет. В настоящее время в мире работает без малого два десятка тысяч мест с красно-синей вывеской, и ни одна костяшка не вместит столько точек.

LG

Еще в 1983 году два южнокорейских бренда бытовой электроники — Lucky и Goldstar — объединились, но только 12 лет спустя догадались сократить название совместной компании до короткого и четкого LG. С тех пор их привычный логотип претерпевал лишь косметические изменения.

Казалось бы, с ним все понятно.

Это просто две буквы аббревиатуры, причем L вписана в G, но точка там поставлена тоже неспроста. На самом деле это еще и человеческое лицо, где L отвечает за условный нос, а G формирует контур головы. Лицо, правда, получилось одноглазым, но это не помешало компании превратиться в одного из лидеров своей отрасли.

Nike

Для производителей кроссовок крайне важен поиск понятного, лаконичного, четкого логотипа, изображение которого на обуви сразу дает понять, кто ее создал. «Свуш», а именно такое название получил символ Nike, стал по-настоящему легендарным.

В 1971 году основатель компании Фил Найт обратился за помощью к студентке Университета Портленда Кэролин Дэвисон, изучавшей графический дизайн. В какой-то момент, мучаясь в поисках нужной идеи, девушка поставила на листе бумаги галочку, сейчас являющуюся одним из самых дорогих логотипов мира. «Свуш» (swoosh — это название передает свист ветра при движении на большой скорости) действительно превратился в символ динамичности и быстроты, и сейчас он даже не требует дополнительных буквенных пояснений.

С первого взгляда понятно, о какой компании идет речь.

По утверждению Nike, на работу по созданию «свуша» у Дэвисон ушло 17 с половиной часов. Исходя из изначально оговоренной ставки ($2 в час), автору заплатили $35. Сейчас стоимость галочки, отсылающей еще и к крыльям богини победы Ники, в честь которой названа компания, составляет десятки миллиардов долларов.

TikTok

Это, наверное, наиболее динамично развивающаяся социальная сеть в мире, и ее логотип с момента запуска восемь лет назад сильных изменений не претерпевал. В качестве символа был выбран образ музыкальной ноты, отрисованной в трех разных цветах: черный цвет символизирует темноту сцены, а яркие оттенки добавляют ей своеобразного освещения.

Все вместе создает иллюзию «звучания» ноты.

В качестве дополнительного смысла нота TikTok напоминает еще и латинскую букву d. Почему? TikTok — международное название соцсети, в Китае же она известна как Douyin (буквально переводится как «трясущийся звук»). Сеть создавалась как сервис для обмена музыкальными видеороликами.

Apple

Существует множество теорий, почему Стив Джобс с партнерами назвали свою компанию Apple. Судя по всему, правдивой из них является самая простая: просто Джобс был фрукторианцем, то есть ел лишь фрукты, и яблоко было в числе его любимых. Первый логотип компании изображал сидящего под деревом Исаака Ньютона, на голову которого как раз и падал apple, но в конце концов от идеи отказались.

Этот образ выглядел слишком старомодным, к тому же он совсем не смотрелся в маленьком масштабе.

Поэтому от всей легенды с открытием закона всемирного тяготения осталось лишь собственно яблоко, этот образ будто бы свалившегося на ученого знания. Но почему оно надкушено? Никаких тайных смыслов за этим на самом деле нет. Дизайнер лого Роб Янофф в интервью признался, что яблоко очень напоминает вишню, и укус был добавлен исключительно для того, чтобы их не путали.

Starbucks

Самую известную мировую сеть кофеен создали в Сиэтле еще в 1971 году. Три основателя, познакомившиеся в университете, дали своему первому заведению название в честь одного из персонажей своего любимого романа «Моби Дик», великого произведения американской литературы, — первого помощника капитана Старбака (или Старбека).

«Морскую» тематику необходимо было как-то проиллюстрировать.

Дизайнер Терри Хеклер наткнулся на старую скандинавскую гравюру XVI века, на которой была изображена двухвостая сирена. Образ мифологического существа, своим сладкоголосым пением усыплявшего мореплавателей, а затем пожиравшего их, почему-то очень понравился руководителям Starbucks. Наверное, потому, что символизировал опасность морских путешествий, что отвечало и другому источнику вдохновения — «Моби Дику».

Audi

Первое, что приходит на ум, когда смотришь на четыре хромированных кольца Audi, закрепленных на решетке радиатора, — видимо, в компании очень увлекаются Олимпийскими играми. На самом же деле в основу двух символов действительно заложены похожие идеи, хотя и независимо друг от друга. Знак Олимпиады говорит о единстве пяти континентов, а кольца Audi — об объединении четырех компаний в одну.

В 1929 году на фоне разгорающейся Великой депрессии четыре саксонские автомобилестроительные фирмы столкнулись с грозящим им кризисом. Лучшим выходом из тяжелой ситуации, который придумали их владельцы, оказалось создание союза — так Horch, Audi, Wanderer и DKW образовали совместный концерн Auto Union («Автомобильный союз»), который позже превратился в Audi AG. Четыре кольца показались лучшим символом единства.

Airbnb

В 2007 году школьные друзья Брайан Чески и Джо Геббиа переехали в Сан-Франциско и стали вскладчину снимать там квартиру. Вскоре им в голову пришла идея частичной компенсации своих расходов на жилье: а что, если положить на пол в гостиной надувной матрас и сдавать его в аренду всем ищущим недорогое жилье в городе? В следующем году из этой идеи родилась компания Air Bed & Breakfast («Воздушная кровать и завтрак»), превратившаяся в Airbnb — сервис, который произвел революцию на рынке краткосрочной аренды жилья и позволивший множеству людей найти дополнительный источник дохода или возможность недорогой (или дорогой) ночевки в нужном месте.

В 2014 году компания представила новый логотип, вызвавший немало насмешек и даже обвинений в плагиате.

Не углубляясь в подробности этой истории, отметим, что найти смысл в выбранном символе действительно непросто, но он есть. Правда, для этого компании пришлось давать дополнительные объяснения. Оказывается, этот знак распадается на составляющие, отражающие ценности сервиса: это голова (человек), метка локации (место), сердце (любовь) и буква A (Airbnb). Тот случай, когда все получилось слишком сложно.

Adidas

Как и ее главный конкурент — американская Nike со своим «свушем», немецкая компания Adidas обладает своим прекрасно узнаваемым символом, не требующим лишнего представления. Это три полоски, вошедшие даже в образ целых субкультур. Права на их использование Адольф Дасслер купил в 1951 году у финского производителя спортивной обуви Karhu. К этому моменту семейная фабрика братьев Дасслеров после ссоры родственников распалась на две отдельные фирмы.

Руди основал Puma, также ставшую важным игроком на рынке, а Ади — Adidas, название которой образовали три первые буквы его имени и фамилии.

Прежде на фабрике Дасслеров использовали две полоски, скреплявшие конструкцию обуви, и Адольф, недолго думая, решил просто добавить третью, чтобы отличаться от предшественника. Правда, для этого пришлось выкупать права на символ у финнов. По слухам, обошлось ему это всего в $1600 и две бутылки виски.

Со временем три полоски стали узнаваемы по всему миру и широко используются в разнообразных логотипах компании.

Их интегрировали и в трилистник 1970—1990-х годов, и в лого-треугольник, на самом деле символизирующий гору. А гора, в свою очередь, передает трудности и препятствия, которые приходится преодолевать спортсменам. В любом из этих случаев достигнута, вероятно, стопроцентная узнаваемость всего лишь трех параллельных полос.