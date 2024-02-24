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«Господи, что это, Саша!»: появились кадры удара беспилотника по комбинату в Липецке

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  • 24.02.2024, 10:46
  • 6,638
«Господи, что это, Саша!»: появились кадры удара беспилотника по комбинату в Липецке

Момент взрыва показали на видео.

Ночью 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, россияне сообщили о взрывах и большом пожаре на металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке.

Огонь охватил Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший сталелитейный завод в России.

Позже появились кадры с моментом удара беспилотника по комбинату в Липецке.

На одних роликах слышно отборную ругань, на других россияне паникуют и жалуются.

«Господи, что это, Саша!», – беспомощно восклицает женщина.

На что «Саша» невозмутимо отвечает: «Что-то у***ло».

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