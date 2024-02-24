«Господи, что это, Саша!»: появились кадры удара беспилотника по комбинату в Липецке

«Господи, что это, Саша!»: появились кадры удара беспилотника по комбинату в Липецке7
- 24.02.2024, 10:46
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Момент взрыва показали на видео.
Ночью 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, россияне сообщили о взрывах и большом пожаре на металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке.
Огонь охватил Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший сталелитейный завод в России.
Позже появились кадры с моментом удара беспилотника по комбинату в Липецке.
На одних роликах слышно отборную ругань, на других россияне паникуют и жалуются.
«Господи, что это, Саша!», – беспомощно восклицает женщина.
На что «Саша» невозмутимо отвечает: «Что-то у***ло».