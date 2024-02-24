Экс-канцлера Австрии, который встречался с Лукашенко, признали виновным по громкому делу 24.02.2024, 11:11

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Суд Вены вынес приговор.

Земельный суд Вены приговорил к 8 месяцам условного заключения бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет DW. Политик был признан виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал дело о коррупции (известное как «Ибица-гейт»).

Обвинительный приговор касается назначений в наблюдательный совет государственного инвестиционного холдинга ÖBAG. При этом Себастьян Курц был оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга.

Виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом был признан также экс-глава кабинета Курца Бернхард Бонелли. Ему суд назначил наказание в виде шести месяцев заключения условно. Испытательный срок в обоих случаях составляет три года.

Курц вину не признал.

— Это очень удивило меня. Я также не считаю это справедливым. Я очень оптимистичен относительно того, что мы докажем свою правоту в следующей инстанции, — цитирует экс-канцлера DW.

О намерении подать апелляцию ранее сообщили адвокаты Курца.

Что за «Ибица-гейт»?

Скандал, получивший известность как «Ибица-гейт», разразился в мае 2019 года и вызвал в Австрии огромный резонанс. Тогда была опубликована видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица в июле 2017-го. На ней заснято, как бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в преддверии парламентских выборов в стране обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

Себастьян Курц занимал пост канцлера Австрии с 2017 года. В течение 2019 года он два раза — в Минске и Вене — встречался с Александром Лукашенко. Из-за скандала, связанного с «Ибица-гейт», Курц досрочно ушел в отставку в 2021 году. Сейчас он работает на ряд международных компаний. Как отмечает DW, в Австрии против Курца ведется также расследование по делу о растрате государственных средств.