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В США опаздывающих пассажиров доставляют к самолету на Porsche за $240 тысяч

  • 24.02.2024, 11:24
В США опаздывающих пассажиров доставляют к самолету на Porsche за $240 тысяч

Фотофакт.

В международном аэропорту Лос-Анджелеса появилась интересная услуга. Пассажиров, которые опаздывают на рейс при пересадке перевозят на Porsche 911 GT3 RS стоимостью $240 000. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Необычную акцию организовали совместно Porsche и авиакомпания Delta Airlines. Таким образом они решили проблему нехватки времени на пересадку при стыковке авиарейсов. Если самолет прибывает с задержкой, то нередко времени остается в обрез, а ведь порой необходимо быстро попасть из одного терминала в другой.

Теперь же избранные пассажиры, входящие в элитный клуб Delta 360°, могут добраться к самолету на скоростном 525-сильном Porsche 911 GT3 RS. Конечно, аэропорт Лос-Анджелеса загружен и развить максимальные 296 км/ч спорткар не сможет – это попросту опасно. Тем не менее, он все равно быстрее, чем автобусы, курсирующие между терминалами аэропорта.

К слову, в США не впервые внедряется подобная услуга. В прошлом году в аэропорту Атланты между терминалами курсировал еще более дорогой суперкар Porsche 918 Spyder.

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