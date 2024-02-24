«Приезжай в Авдеевку»: Шойгу внезапно поставили на место в РФ 24.02.2024, 11:35

Главе российского Минобороны ответили на постановочное видео.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу похвастался очередным визитом в зону боевых действий. Военный преступник рассказал, что проинспектировал группировку войск «Центр».

В свою очередь россияне возмутились очередной показухой Шойгу и посоветовали ему отправиться в Авдеевку или Крынки. Об этом пишут российские СМИ.

Российские оккупанты похвастались, что офицеры доложили министру обороны РФ о захвате Авдеевки Донецкой области. В частности, военному преступнику рассказали, что в плен попали якобы сотни украинских военнослужащих.

Командующий войсками Центрального военного округа РФ Андрей Мордичев доложил Шойгу, что оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. В свою очередь граждане РФ посоветовали своему министру обороны самостоятельно приехать в Авдеевку или на другой участок фронта.

Также россияне устроили истерику, что после огромных потери армии РФ, в частности, после уничтожения самолета А-50 Шойгу ездит по тыловым лагерям, улыбается и снимает пропагандистские видео.

Кроме того, Шойгу призвали поехать проинспектировать полигон в Херсонской области, где накануне были уничтожены десятки российских оккупантов. При этом в РФ высмеяли военного преступника, что за такие постановочные съемки Шойгу присвоят «участника боевых действий».