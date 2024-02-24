Гродненская милиция засуетилась из-за необычной кражи

Гродненская милиция засуетилась из-за необычной кражи4
- 24.02.2024, 11:40
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Что произошло?
В агрогородке Озеры воздел Гродно с кемпинговой площадки исчез биотуалет.
Сообщение о пропаже поступило в Гродненский РОВД в конце января.
Последний раз владелец видел кабинку в начале ноября, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Стоимость пропажи владельцы оценили в более 1000 рублей.
Сейчас милиция пытается найти похитителей. По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Кража».