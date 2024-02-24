Россию сотрясла измена Телеграм-канал «СерпомПо»

24.02.2024, 13:13

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Судьба Медведева и Соловьева уже не прельщает.

Американцы, европейцы, канадцы вышли с новыми персональными санкциями против скрепной верхушки России.

Но вот, что непонятно - что же это вы, чиновники и члены элитных семей, которые пока не под санкциями, до сих пор молчите? Что же сидите по «норам», словно мыши, откуда вас раз за разом с жалобным вашим писком достают скрюченные пальцы НАТОвской военщины?!

Почему вы не «идете на грозу» сами? Почему не составляете петиции-требования к США, Евросоюзу, Канаде, Британии с указанием своих фамилий и требованием поместить вас под санкции и подавиться там, на Западе, вашими активами?! «Желаем разделить судьбу Медведева, Шувалова, Соловьева и других …».

Что же вы, скрепное элитное племя, не шакалите под стенами западных посольств с плакатами?

Дурно это пахнет. Похоже на то, что желаете вы отсидеться. А вот не надо так. Вы же не иноагенты какие. Записывайтесь под санкции. С Путиным навсегда.

Телеграм-канал «СерпомПо»