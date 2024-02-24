«Катастрофа, А-50 сбит»: россияне паникуют из-за «неизвестного» оружия ВСУ

«Катастрофа, А-50 сбит»: россияне паникуют из-за «неизвестного» оружия ВСУ8
- 24.02.2024, 13:45
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Пропагандисты до сих пор не могут понять, как и откуда был нанесен удар.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У 23 февраля.
Российские Z-пропагандисты пишут, что ВСУ «стреляли из какого-то неизвестного оружия. Не Patriot, а что-то серьезнее». Пока россияне не могут понять, оттуда именно стреляли украинские военные, передает dialog.ua.
«Катастрофа. Самолет сбит, погибли (данные предварительные) от 12 до 17 человек», — утверждают «военкоры» со ссылкой на ВКС.
В других пророссийских пабликах пишут о дефиците экипажей для А-50: эти специалисты уникальны и их ликвидация стала очень болезненным ударом по оккупантам.
Теперь им будет крайне затруднительно планировать свои операции на территории Украины.
Напомним, 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.