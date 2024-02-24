закрыть
24 февраля 2024, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Катастрофа, А-50 сбит»: россияне паникуют из-за «неизвестного» оружия ВСУ

8
  • 24.02.2024, 13:45
  • 6,288
«Катастрофа, А-50 сбит»: россияне паникуют из-за «неизвестного» оружия ВСУ

Пропагандисты до сих пор не могут понять, как и откуда был нанесен удар.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У 23 февраля.

Российские Z-пропагандисты пишут, что ВСУ «стреляли из какого-то неизвестного оружия. Не Patriot, а что-то серьезнее». Пока россияне не могут понять, оттуда именно стреляли украинские военные, передает dialog.ua.

«Катастрофа. Самолет сбит, погибли (данные предварительные) от 12 до 17 человек», — утверждают «военкоры» со ссылкой на ВКС.

В других пророссийских пабликах пишут о дефиците экипажей для А-50: эти специалисты уникальны и их ликвидация стала очень болезненным ударом по оккупантам.

Теперь им будет крайне затруднительно планировать свои операции на территории Украины.

Напомним, 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Силы обороны сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн