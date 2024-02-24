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Зеленский записал обращение к украинцам в аэропорту Гостомель

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  • 24.02.2024, 16:48
Зеленский записал обращение к украинцам в аэропорту Гостомель

Именно там решалась судьба Украины два года назад.

Президент Украины Владимир Зеленский в день второй годовщины начала полномасштабной российской агрессии записал видеообращение в аэропорту Гостомель под Киевом, где 24 февраля 2022 года начались бои украинской армии с российскими десантниками.

Владимир Зеленский записал своё обращение к украинцам на мобильный телефон, стоя на фоне самолетов, уничтоженных во время боёв. «Именно отсюда должно было начаться то самое «Киев и Украину за 3 дня». Два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров», - сказал Зеленский.

Свои слова он сопроводил совместными кадрами с приехавшими в Украину во вторую годовщину вторжения премьер-министрами Италии, Канады, Бельгии и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Дорогие великие люди великой страны, я безмерно горжусь каждым из вас. Я восхищаюсь каждым из вас. Я верю в каждого из вас. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит Украине погибнуть», - сказал в обращении к народу украинский президент. Он выразил уверенность в том, что Украина победит. Зеленский сделал акцент на «справедливом мире на украинских условиях».

Владимир Зеленский поблагодарил, в том числе, людей в других странах, которые «поддерживают Украину и правду».

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