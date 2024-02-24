Денис «Редис» Прокопенко: «Азов» готовился к битве с врагом восемь лет 24.02.2024, 20:39

Именно это позволило Мариуполю почти три месяца держаться в полном окружении.

Командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко в «Фейсбуке» написал текст, приуроченный ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину:

— Два года назад началось полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. «Азов» встретил врага в Мариуполе.

Мы готовились к этой битве восемь лет. Каждый день мы делали все, чтобы индивидуальная подготовка каждого бойца «Азова» и слаженность всех отделений, взводов, рот, батальонов и отдельных подразделений была на самом высоком уровне. Боевой опыт, который мы получали при освобождении Мариуполя и Широкино, в Марьинке, Иловайске, на Светлодарской дуге и других участках фронта ООС, внимательно анализировался нами. Мы подробно разбирали каждый бой, работали над ошибками и постоянно требовали от себя еще лучших результатов.

История доказала, что выбранный нами путь был единственным правильным из всех других вариантов. Изнурительная подготовка, железная дисциплина и дух побратимства – вот что позволило Мариуполю почти три месяца держаться в полном окружении. Обученные и подготовленные как физически, так и психологически бойцы «Азова» сражались за каждую улицу, за каждый дом, а главное – за каждую жизнь, которую пытались уничтожить оккупанты.

Сегодня мы в очередной раз подчеркиваем, что война требует от каждого из нас сложных, но необходимых решений. Впереди нас ждет еще немало больших, судьбоносных сражений. Единственный шанс выйти из них победителями и сохранить Украину – взять на себя ответственность стать в строй и готовиться, пока есть такая возможность и пока есть время. Пока прямо в эти минуты тысячи наших воинов на фронте прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы те, кто в тылу, могли получить необходимые знания и навыки.

Я горжусь каждым нашим солдатом, который сейчас стоит под шквалом огня противника, отражая штурмы оккупантов, волну за волной, не отступает под напором вражеского нашествия, контратакует и, несмотря ни на что, держит наши рубежи. Для меня честь быть вашим командиром и стоять бок о бок с самыми храбрыми воинами современности.

Война длится 10 лет. «Азов» был в авангарде событий с самого начала. И так будет до победы.