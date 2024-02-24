Морской бой 1 Алексей Голобуцкий

24.02.2024, 22:26

4,538

СБУ готовит крупную спецоперацию на Черном море.

Журналисты одного из украинских сайтов провели конференцию под названием «Как Давиду победить Голиафа?» Как победить более многочисленного врага, у которого к тому же больше снарядов? Попробую дать свой вариант: победить Голиафа можно современными средствами поражения и техническим преимуществом на поле боя. И здесь речь идет не только о западных поставках.

Речь пойдет об украинской разработке, на новую партию которой недавно объявлен большой сбор донатов. Sea Baby – морские дроны от Службы безопасности. «Морской малыш» – одна из лучших разработок этой войны по соотношению цена/качество. Sea Baby способны нести 850 кг взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1 тыс. км. Корпус лодки изготовлен из специального материала, который не замечают радары.

Простая арифметика. Среди пораженных целей «малышей» – девять кораблей Черноморского флота РФ, каждый из которых в десятки раз дороже морских дронов. А еще Крымский мост, который во второй раз был взорван именно благодаря двум «морским малышам». Сегодня же стартовал большой сбор на 35 дронов! По-моему, это один из наиболее эффективных донатов на сегодня, учитывая уже показанные результаты. Ведь «малыши» – это реально новое военно-техническое решение, способное изменить картину войны в пользу Украины. Напомню, что именно благодаря морским дронам Украина сняла зерновую блокаду. Россияне – больше не хозяева на Черном море и вынуждены тратить много ресурсов на безопасность своих объектов. Это, соответственно, ослабляет другие важные направления фронта и играет в нашу пользу.

Большой сбор не случайно стартует в конце февраля. Зимой было сложнее поражать объекты на Черном море, но уже фактически начался новый сезон «морского боя». 35 «морских малышей» – это полноценный флот дронов. Крымский мост, напомню, СБУ подорвала всего двумя. Поэтому очевидно, что служба готовит большую спецоперацию на Черном море. Что останется от моста и от ЧФ РФ, теперь зависит и от каждого из нас.

Алексей Голобуцкий Telegram