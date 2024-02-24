Операция «Валькирия» или табакерка: что ждет Путина 24.02.2024, 22:55

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Прогноз украинского политика.

Как Россия может выйти из войны? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— «Черные лебеди» прилетают в Россию постоянно, Навальный — это тоже один из «черных лебедей», но они не влияют на денацификацию российских нацистов или современных фашистов. Нам надо понимать одно — на сегодняшний день российские элиты достаточно плотно объединены вокруг идеи выживания. Они хорошо понимают, что то, что они натворили, является военным преступлением. А поддержка этих преступлений приведет к тому, что они будут покараны в случае проигрыша России.

Но также в этой ситуации российские элиты осознают, что у них нет перспектив жить в цивилизованном обществе и в тех условиях, к которым они привыкли. Давайте откровенно, их дети не хотят жить в России, потому что Россия — это болото. Это моральное болото, это психологическое болото, это технологическое болото, жить в этом болоте, которое за пределами Москвы еще и попахивает сильно фекалиями, они не хотят.

Поэтому они рассматривают уже долгосрочные перспективы и понимают, что надо уже выходить из этой ситуации. Какие выходы будут? Посмотрим. Но что могут действительно быть какие-то заговоры, это бесспорно.

Хочу напомнить вам и операцию «Валькирия» против Гитлера, и знаменитую табакерку или желтый шарф в истории Российской империи. Все это было и, возможно, еще будет.