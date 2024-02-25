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Дмитрий Бондаренко: Надо сопротивляться, пока есть силы

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  • 25.02.2024, 10:43
  • 2,466
Дмитрий Бондаренко: Надо сопротивляться, пока есть силы
Дмитрий Бондаренко
Фото: Charter97.org

Откровенное интервью координатора «Европейской Беларуси» для YouTube-канала «Маланка».

Кто слил протесты в 2020 году? Как белорусы удерживают свой фронт в глобальном конфликте? Кого можно назвать настоящими белорусскими героями?

Об этом и не только в откровенном интервью для YouTube-канала «Маланка» рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров сопротивления, бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко.

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