Эксперты: Запас прочности белорусской экономики на исходе 5 25.02.2024, 11:43

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Падение оказалось болезненным.

Январский экономический рост оказался значительно ниже, чем рост в декабре. Инфляция при этом росла быстрее, несмотря на все усилия властей по регулированию цен. Возможно, у белорусской экономики меньший запас прочности, чем казалось. Возможно, пессимисты были немного слишком оптимистичны в своих прогнозах, пишет издание «Белорусы и рынок».

За январь ВВП Беларуси вырос на 2,8%, после почти на 4% роста в декабре. К IT и транспорту, которые давно уже находятся среди аутсайдеров присоединилось строительство. Весь прошлый год объемы производства в строительстве росли. В декабре они показали вообще рекордный результат – рост в 17,3%.

Тем более болезненным оказалось падение. В январе объемы производства в строительстве упали на 7,7%. Вероятно, это и стало одной из главных причин такого резкого замедления темпов экономического роста в начале этого года.

Но причина, на самом деле, может быть гораздо более серьезной. Белорусская экономика еще осенью достигла потолка своих возможностей. Лишь искусственное накачивание роста правительством, которое любой ценой стремилось выполнить планы, удерживало показатели у верхних границ. Хотя даже при этом в месячном выражении с устранением факторов сезонности объемы выпуска незначительно снижались.

«Снижение выпуска отмечено третий месяц кряду. Это все больше сигнализирует о достигнутом потолке экстенсивного роста и все меньшей результативности денежно-кредитных, бюджетных и квазифискальных стимулов в ситуации перегрева экономики», — говорится в очередном обзоре исследовательского центра BEROC.

По словам старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, его ожидания по поводу экономического роста в январе были все же более оптимистичными, чем результат, который показал Белстат.

«Я ожидал, что это все-таки будет в районе 3,5%, — сказал Крук сайту «Белорусы и рынок». – Январь наглядно демонстрирует, что мы сейчас находимся на плато, и что мы с этого плато с наибольшей вероятностью будем идти маленькими шажками вниз».

В конце года правительство добилось выполнения своих планов, накачивая внутренний спрос. Но резервы для того, чтобы разогревать его и дальше — уже исчерпаны. А без внутреннего спроса потенциал роста упирается в ограниченные возможности белорусского экспорта и еще более ограниченные возможности белорусского производства.

«По итогу года я бы ожидал рост в диапазоне от 0,5 до 1%», — сказал Дмитрий Крук.

Правительство, конечно, всегда может выбрать сценарий экономического роста любой ценой. Ему не привыкать. Но тогда, кому-то придется разбираться с проблемами финансовой стабильности.

С начала этого года власти еще больше ужесточили регулирование цен. И все же по итогам января инфляция в годовом выражении составила 5,9%, против 5,8% в декабре. То есть, механизмы ценового регулирования похоже постепенно теряют свою эффективность из-за слишком долгого применения. Хотя для белорусских властей это не повод, чтобы от нее отказываться. Скорее, это может стать поводом, чтобы еще сильнее закрутить гайки.

«На сегодняшний момент мы не видим каких-то глобальных предпосылок к изменению системы ценового регулирования либо ее кардинальной перестройки», — сказал заместитель министра торговли и антимонопольного регулирования Иван Вежновец.

Искусственно накачивая экономический рост и одновременно жестко регулируя цены, белорусские власти просто откладывают проблемы на будущее. И судя по некоторым тенденциям первого месяца нового года, это будущее может наступить раньше, чем все ожидали. Потому что белорусская экономика, похоже, оказалась не такой прочной, как все думали.