Ликвидация самолета А-50: в ВСУ указали на интересные детали 25.02.2024, 13:26

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Наибольшее значение имеет то, что произошло с экипажем.

Еще один российский самолет А-50 сбит, и это не изменит кардинально ситуацию на поле боя, но систематическое уничтожение таких бортов может сильно помочь Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Возможности российской авиации уменьшаются с уничтожением специальной техники и летного состава, таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть. К сожалению, у нас ограниченный ресурс сегодня в средствах противовоздушной обороны. Способности их уменьшаются, но враг имеет такие самолеты, враг может планировать и в дальнейшем удары. Конечно, будут учитывать то, что произошло», - пояснил Игнат.

Он также рассказал о важности экипажа российского А-50, который погиб всем составом.

Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого нужно годы, а порой до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.

Так, они поинтересовались у представителя Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.

«Даже не сомневаюсь в этом. Россия имеет достаточно учебных заведений и ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность в летном составе. Но опыт тех людей, потраченные на них годы и ресурсы, очень хорошо, что мы ликвидировали целый экипаж такого самолета. Поскольку им надо закончить летное ВУЗ, это пять лет. Кроме того, еще длительное обучение, полеты в воинских частях, в условиях боевых действий. Это специалисты, которые имеют серьезный опыт», - объяснил Игнат.