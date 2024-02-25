Зеленский о переговорах с Путиным: У него нет мобилки, а с телеграфом я не работаю 3 25.02.2024, 19:37

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По словам президента Украины, правитель РФ не хочет заканчивать войну.

Российский диктатор Владимир Путин не позвонит украинскому лидеру, поскольку первый не хочет заканчивать войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума «Украина. Год 2024».

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну. На сегодня это так», - заявил он.