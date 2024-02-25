«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги 1 25.02.2024, 21:06

Матч на «Уэмбли» завершился в дополнительное время.

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время на 118-й минуте отличился Вирджил ван Дейк.

В первом тайме из-за офсайда отменили гол Рахима Стерлинга в ворота «Ливерпуля», а во втором — гол ван Дейка.

«Ливерпуль» играл без Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса, Доминика Собослаи и других травмированных лидеров. В первом тайме команда Юргена Клоппа также потеряла 21-летнего голландского полузащитника Райана Гравенберха, который покинул поле на носилках из-за травмы голеностопа.

«Ливерпуль» и «Челси» в третий раз встречались в финале Кубка лиги. В 2005-м победителем стал «Челси» (3:2 в д.в.), а в 2022-м — «Ливерпуль» (0:0, 11:10 в серии пенальти).

«Ливерпуль» является рекордсменом по числу победу в турнире, который проводится с 1960 года — теперь на его счету 10 трофеев.