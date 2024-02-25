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Зеленский: У россиян были планы нашего контрнаступления в 2023 году

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  • 25.02.2024, 22:01
  • 5,166
Зеленский: У россиян были планы нашего контрнаступления в 2023 году

О новом плане будут знать только несколько человек в Украине.

Вооруженные силы Украины уже имеют новый план контрнаступления. Однако о нем будут знать только несколько человек в государстве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.

«Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян», - рассказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.

«Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», - сказал он.

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