ISW: Кремль попытался скрыть свой провал 26.02.2024, 8:42

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Путин переживает из-за рейтинга.

Российские пропагандистские СМИ и официальные лица страны-агрессора РФ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Причина этого - нежелание привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей и к значительным потерям личного состава армии России. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

При этом эксперты ISW отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев. Большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.

Глава Кремля Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции.

Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство.

Однако аналитики считают, что диктатор РФ может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.