Черноморский флот РФ отступает 26.02.2024, 10:57

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Уничтожение кораблей «Ивановец» и «Цезарь Куников» ударило по России.

Упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Об этом сообщила разведка Британии.

«Несмотря на способность России продолжать удары по Украине, используя суда в условиях относительной безопасности восточного Черного моря, становится все очевиднее, что оборонительная позиция, выбранная для уменьшения неконвенционного подхода Украины к морской войне, не работает так, как было задумано», - отметили в разведке.

Уничтожение кораблей «Ивановец» и «Цезарь Куников» ударило по России и привело к увольнению второго командира ЧФ. В то же время стратегический подход Украины лишил Россию возможности вмешиваться в морские торговые маршруты. После угасания Черноморской зерновой инициативы, Украина укрепила свое влияние в западном Черном море.

«Это привело к увеличению ее экспорта через односторонний гуманитарный коридор, обеспечив большие объемы торговли, чем в рамках BSGI, поставив их на уровень до довоенного уровня», - подытожили в британской разведке.