Чем занимается в колонии охранник Лукашенко, который мог готовить на него покушение 26.02.2024, 11:07

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Ряд росСМИ писал, что Втюрин участвовал в заговоре.

Блогер Сергей Петрухин был задержан в 2020 году за два месяца до выборов. В 2021 году его приговорили к трем годам заключения. Срок мужчина отбывал в колонии «Витьба», где содержатся бывшие силовики, судьи, чиновники и бизнесмены. Среди них и бывший глава Службы безопасности Лукашенко Андрей Втюрин, пишет nashaniva.com.

На словах Петрухина, Втюрин очень аккуратный, хорошо выглядит. «У него такие туфли были классные (знаете, как там хочется иметь удобную обувь). И он такой очень аккуратный».

При этом, отмечает Петрухин, Втюрин по каким-то причинам ходит на работу не со своим отрядом в швейный цех, а вместе с теми, кто работает в более жестких условиях.

«Он с нами ходил. Мы занимались проволокой. Не помню, что он там делал, потому что он у меня на глазах не был. Он со своего отряда присоединялся к нашему. И там с нашими ребятами что-то делал».

По словам Петрухина, в колонии «милиционеров и таких, как Втюрин, игнорируют». При этом Втюрин сам по себе одиночка.

Напомним, по официальной версии Втюрин был задержан за коррупцию. Однако целый ряд российских СМИ писал, что он готовил покушение на Лукашенко.