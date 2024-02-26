Что за судья Шотик, которая осудила на смерть активиста Игоря Ледника 7 26.02.2024, 11:23

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Она до сих пор не находится даже под санкциями.

Татьяна Шотик – так зовут 32-летнюю минскую судью, которая стабильно входит в число рекордсменов по количеству репрессированных белорусов. В 2022 году она осудила борисовского активиста Игоря Ледника, вдвое старше себя, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, на три года колонии. В 2024 году политзаключенного не стало.

Татьяна Шотик родилась 21 января 1992 года в не самой безопасной семье. Как передает «Белсат», отец будущей судьи Виктор Шотик за год до ее рождения был осужден по ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса БССР («Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией»). Его даже объявляли в розыск. Правда, это не очень помогло, так как в 2013 году на мужчину завели уже административное дело за то, что он пьяным грязно ругался в торговом доме «Купаловский». Его дочь на тот момент уже работала в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. В 2014 году она начала работу в Минском городском суде.

Судья-рекордсмен

В октябре 2019 года Шотик была назначена судьей Ленинского района вместо судьи Светланы Плотниковой, которая находилась в социальном отпуске. И уже вскоре провела свой первый политический процесс – в отношении участников протестов против углубления интеграции Беларуси и России. Первой известной жертвой 26-летней судьи 9 января 2020 года стал поэт и бывший кандидат в президенты Владимир Некляев, которого она приговорила к 30 базовым величинам штрафа.

Но в полной мере судья Шотик сумела развернуться уже после выборов 2020 года и массовых протестов, которые стали ответом на фальсификации и насилие силовиков. В результате летом 2021 года она заняла девятую строчку в рейтинге самых репрессивных судей Минска. А уже по итогам 2022 года стала самой репрессивной судьей Беларуси, за год вынеся приговоров по уголовным делам в отношении не менее 20 человек. По подсчетам Zubr, только к административным арестам Шотик приговорила на 1608 суток, или почти на 4,5 года. Административных штрафов она выдала на 41 559 рублей.

С лета 2020-го так называемая судья регулярно использовалась для политических репрессий. Ее рекорд – 7 постановлений в день. Всего по постановлениям Шотик были арестованы как минимум 200 человек, которые в общей сложности получили более 2000 суток.

Фото: Белсат

Что касается уголовных дел то к «домашней химии» Шотик приговорила на 15,6 года, просто «химии» – на 19,2 года, колонии, в том числе усиленного режима, – на 31,8 года. Еще в пяти случаях уголовных дел отмечено, что приговор неизвестен.

Последний вынесенный ею приговор, о котором известно правозащитникам, датирован 7 июня 2023 года.

Среди ее жертв – бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский, адвокат Андрей Мочалов, председатель ОГП Николай Козлов, журналистка Надежда Калинина, минский чиновник Юрий Сеньков, художник Александр Нурдинов и даже провластный раввин Игаэл Егуди. Это Шотик несколько раз судила семейную пару Крупеничей, которые в итоге получили девять подряд административных приговоров.

Смерть Игоря Ледника

Такое судейство стахановскими темпами в итоге привело к тому, что один из осужденных Шотик политзаключенных в конце концов умер в заключении: 20 февраля 2024 года стало известно о смерти борисовского активиста Белoрусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Ледника. У него остановилось сердце. Медики пытались реанимировать политзаключенного, однако безуспешно. Ледник умер в Минской районной больнице, куда был доставлен из бобруйской колонии.

2 сентября 2022 года Шотик приговорила его к трем годам колонии за статью «Международно признанный нейтралитет Беларуси – гарантия безопасности в регионе ОБСЕ» в партийной газете, где якобы была клевета на Лукашенко.

Судью-рекордсменку не остановило и то, что Ледник имел инвалидность II группы из-за проблем с сердцем. За несколько месяцев до суда активист потерял сознание в камере, ему в экстренном порядке сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.

Фото: AFP

При всем при этом Татьяна Шотик до сих пор не находится даже под санкциями.

После смерти Ледника главный представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Европейской комиссии Петер Стано пообещал, что режим «будет привлечен к ответственности» за смерти политзаключенных.

Однако серьезных западных санкций против режима за то, что в Беларуси есть политзаключенные, до сих пор нет.