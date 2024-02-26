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Четыре украинских гвардейца разбили колонну россиян возле Работиного

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  • 26.02.2024, 13:13
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Четыре украинских гвардейца разбили колонну россиян возле Работиного
Фото: GettyImages

Защитникам удалось отбить штурм оккупантов.

Четыре воина бригады «Спартан» Гвардии Наступления Украины остановили штурмовую колонну у Работиного на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Бойцы вступили в бой против трех БТР-ов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мини, второй гвардейцы подбили с РПГ», - отмечают в ведомстве.

Как отмечают в МВД, третья единица техник оккупантов успела взорвать пехоту, в результате чего завязался стрелковый бой.

«Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь. Огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов», - говорится в сообщении.

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