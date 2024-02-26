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Департамент миграции Литвы: Уменьшается поток прибывающих в страну белорусов

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  • 26.02.2024, 13:47
  • 2,808
Департамент миграции Литвы: Уменьшается поток прибывающих в страну белорусов

Часть из них отпугивают проверки.

В последние месяцы поток белорусов, приезжающих жить в Литву, сокращается, говорит глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, возможными причинами этого являются усиление строгости процедуры въезда иностранцев, а также смена приоритетов литовских работодателей, пишет delfi.lt.

«По данным на этот месяц, в Литве проживают 224,8 тыс. иностранных граждан, из них 62 474 — граждане Беларуси. Количество белорусских граждан, прибывающих в Литву, за последние несколько месяцев несколько уменьшилось — темпы замедлились, если сравнивать с началом прошлого года», — сказала Гудзинскайте.

С ноября 2022 года, когда россиян и белорусов обязали заполнять специальную анкету и высказать свое мнение по поводу российской агрессии в Украине, 2041 гражданин этих стран был признан угрозой национальной безопасности Литвы. Из них 1644 белоруса, 397 россиян.

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