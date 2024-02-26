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Навального договорились обменять за день до его убийства

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  • 26.02.2024, 14:03
  • 12,292
Навального договорились обменять за день до его убийства

Российского оппозиционера хотели обменять на офицера спецназа ФСБ.

Соратница убитого российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих выпустила видео, в котором рассказала о подготовке обмена заключенного политика на на офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова, осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили в Германии.

«Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе», — говорится в ролике, опубликованном на его канале.

Вечером 15 февраля, как утверждает Певчих, она получила подтверждение, что переговоры об обмене Красикова на Алексея Навального и двух граждан США ведутся и «находятся на финальной стадии». Одним из посредников выступал российский олигарх Роман Абрамович.

По мнению Певчих, Путин не хотел видеть Навального на свободе и избавился от «предмета торга», чтобы обменять Красикова на кого-то еще.

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