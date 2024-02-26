ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения 7 26.02.2024, 17:09

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За продолжающиеся репрессии и поддержку России в войне.

Совет Европейского союза принял решение продлить до 28 февраля 2025-го года ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси и поддержкой режимом Лукашенко войны России против Украины.

«Решение было принято на основе ежегодного пересмотра ограничительных мер с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, а также участия страны в незаконной военной агрессии России против Украины», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

С августа 2020-го года ЕС ввел несколько последовательных раундов индивидуальных и секторальных санкций в отношении лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, а также в контексте участия страны в войне России против Украины.

Отдельные ограничительные меры ЕС включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физлиц дополнительно распространяется запрет на выезд. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая диктатора Лукашенко, и 37 юридических лиц.

«Этими мерами ЕС сигнализирует ответственным политическим и экономическим игрокам, что их действия и поддержка режима и России обходятся дорого», — отмечается в сообщении.

Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других.