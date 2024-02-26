Килиан Мбаппе отказался от космической суммы ради мадридского «Реала» 26.02.2024, 23:40

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Килиан Мбаппе

За пять лет футболист мог заработать 650 млн.

«Манчестер Юнайтед» попытался перехватить звезду ПСЖ у «Реала», но Килиан Мбаппе отодвинул вопрос денег на второй план ради желанного клуба.

По информации OK Diario, «Красные дьяволы» предложили звездному футболисту — 200 миллионов евро подписного бонуса и 300 миллионов заработной платы за 5 сезонов. Также сообщается, что ранее Мбаппе имел еще лучшее предложение от ПСЖ — 650 миллионов за 5 лет.

Однако француз отказался от всех космических сумм ради своей мечты — играть за «Реал» Мадрид. Ранее мы сообщали, что Мбаппе уже имеет предварительные договоренности с Королевским клубом.

Напомним, что французский форвард перебрался в ПСЖ из «Монако» в 2017 году за 180 миллионов евро. В составе парижан Мбаппе дважды становился победителем Кубка французской лиги, трижды выигрывал Кубок Франции и 6 раз Лиги 1.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 32 матч за французский клуб, в которых забил 32 гола и сделал семь голевых передач.