Могилевские спасатели закрыли сезон зимней рыбалки 5 27.02.2024, 10:40

1,234

Они обломали кромку льда у берегов на Фатинском затоне.

Вчера, 26 февраля, спасатели ОСВОД и МЧС произвели обламывание кромки льда у берегов на Фатинском затоне в Могилеве, сообщает «Могилев Live».

Отмечается, что сделано это для предотвращения гибели рыбаков.

Напомним, что в прошедшее воскресенье на Фатинском заливе в Могилеве десятки рыбаков вышли на тающий лед, несмотря на то, что у берегов уже были хорошо видны промоины с открытой водой, а температура воздуха составляла около +4 градусов.