На торгах попытались продать квартиру семьи Цепкало 27.02.2024, 11:34

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Чем закончился аукцион.

На 27 февраля был назначен аукцион по продаже трехкомнатной квартиры в Минске, принадлежащей семье Валерия Цепкало — экс-претендента в кандидаты в президенты Беларуси в 2020 году. Однако торги не состоятся — нет участников.

На торги по покупке трехкомнатной квартиры в Минске можно было зарегистрироваться до 16.00 26 февраля. Сам аукцион должен был пройти сегодня, 27 февраля. Однако на сайте электронного аукциона появилось объявление о том, что квартиру продавать не будут. Причина — отсутствие участников, желающих приобрести недвижимость.

Напомним, 12 февраля «БелЮрОбеспечение» выставило на торги трехкомнатную квартиру, расположенную в доме № 5 на улице Чернышевского. Общая площадь жилья — 103,7 м². Вместе с жильем хотели продать место в подземном гараже. В квартире зарегистрирован один человек. Сообщается, что должник — Валерий Цепкало. Начальная цена имущества — 358 442 рубля 20 копеек.

Жена Валерия Цепкало, Вероника, отмечала ранее, что недвижимость принадлежит не только ее мужу, но также ей и несовершеннолетним детям супругов. По ее мнению, решением выставить на торги недвижимость нарушается в том числе Конституция. Женщина призвала Следственный комитет и прокуратуру провести расследование из-за продажи недвижимости.

Валерий Цепкало в прошлом руководил белорусским Парком высоких технологий. Для участия в президентской кампании 2020 года он собрал инициативную группу, ездил по стране. Однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Валерий Цепкало покинул страну в июле 2020 года, опасаясь преследования. 9 августа из Беларуси уехала и Вероника.

На родине Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.