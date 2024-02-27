Появились новые детали загадочной смерти 35-летнего сына главы «Роснефти» Сечина 10 27.02.2024, 12:07

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Родные не верят в версию о «тромбе» и подозревают убийство.

Семья умершего недавно наследника главы «Роснефти» Игоря Сечина не верят в официальную версию его стремительной кончины. 35-летний Иван Сечин, согласно официальному заключению врачей, умер вследствие оторвавшегося тромба.

Однако ни глава «Роснефти», ни другие члены семьи в это заключение не поверили и заказали дополнительные экспертизы, которые ищут , в том числе, следы наличия яда в организме умершего. Об этом со ссылкой на неназванного друга семьи Сечиных сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным канала, на данный момент Иван Сечин уже похоронен: его тело предали земле в семейной могиле на одном из самых престижных кладбищ Санкт-Петербурга.

«Как рассказал источник, сами похороны и 9 дней со дня смерти прошли в узко кругу: сам Игорь Сечин, его бывшая жена Марина (мать Ивана) и самые близкие люди», – пишет издание.

В то же время, собеседник канала рассказал, что семья Сечина не верит в естественные причины смерти наследника главы «Роснефти»: родственники умершего заподозрили, что ему помогли покинуть этот мир.

«В естественную смерть Ивана (от тромба, как следует из официального заключения врачей), в семье не верят и ждут результатов заказанной отдельно экспертизы, в том числе на отравление», – отмечает ВЧК-ОГПУ.

Напомним, 20 февраля стало известно о смерти 35-летнего сына главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он также с 2014 года занимал руководящую должность в компании, которой управляет его отец.