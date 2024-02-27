Трое мужчин напали на белорусского пограничника 5 27.02.2024, 12:43

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иллюстративное фото

В погранзоне возле Гродно.

Госпогранкомитет заявил о задержании трех граждан Беларуси, которые подозреваются в нападении на пограничника. Как сообщили в ГПК, происшествие случилось 10 февраля.

«Гродненский пограничник по оперативной информации выявил троих неизвестных в погранзоне. Мужчины пытались запустить дрон для осуществления противоправной деятельности, но военнослужащий предотвратил запуск беспилотника. В момент задержания злоумышленники не подчинились законным требованиям и напали на пограничника. Затем все трое скрылись на автомобиле», – рассказали в комитете.

Двое подозреваемых были задержаны пограничниками 14 февраля на трассе М-6 во взаимодействии с отдельным специализированным батальоном «Дельта» ГАИ при силовой поддержке ОМОНа. Еще одного задержали позднее в деревне Василевичи Гродненского района.

Возбуждено уголоное дело по ч.1 ст. 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Один из фигурантов помещен в СИЗО. Двое находятся под подпиской о невыезде.