Песков занервничал после слов Макрона о возможности введения войск НАТО в Украину 13 27.02.2024, 13:55

9,256

Как отреагировал Кремль?

Европа, США и Канада обсуждают возможность отправки иностранных войск на фронт в Украину. Французский президент проговорился, что не исключает такой сценарий. Впрочем, похоже, партнеры не достигли однозначной позиции по этому поводу.

УНИАН собрал все, что известно об этих обсуждениях, а также реакцию мировых лидеров на заявление французского лидера.

Иностранные военные в Украину: что сказал Макрон

Лидеры из ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне.

По итогам встречи президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

При этом он не стал говорить, какие именно страны рассматривают возможность отправки войск, заявив, что хочет сохранить некоторую «стратегическую двусмысленность».

Во Франции настроены решительно

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном не отверг возможности отправки военных в Украину.

«Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы», - заявил Атталь, цитирует Ouest-France.

Международная реакция

Пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо сообщил об обсуждении относительно вероятной отправки иностранных войск в Украину еще до заявления Макрона. Политик объявил вчера, что несколько стран НАТО и ЕС рассматривают возможность ввода войск в Украину.

Фицо сказал, что «не может сказать, с какой целью и что они там будут делать», но узнал об этом из заметок в рамках подготовки к встрече европейских лидеров в Париже. Впрочем, он уже заявил, что Словакия своих военных отправлять не будет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину заявил, что «сейчас это вообще не актуально».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чешская Республика не собирается отправлять войска в Украину, цитирует Ceske Noviny. По словам премьер-министра, никому не нужно бояться, что в Чехии будет рассматриваться вопрос о какой-то форме принудительной войны.

Затем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует посылать своих военных в Украину. По словам генсека, «союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине», но планов отправлять войска нет.

«Мы делаем это с 2014 года и активизировались после начала полномасштабного конфликта. Но планов по вводу войск НАТО на территорию Украины нет».

Что говорят в Кремле?

В Кремле также прокомментировали слова Макрона об отправке военных НАТО в Украину. Как пишут росСМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то «придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО».