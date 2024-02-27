Послание для Москвы и Берлина: Financial Times объяснила, что стоит за заявлением Макрона 4 27.02.2024, 21:04

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину является частью спора между Парижем и Берлином относительно того, кто на самом деле больше помогает Киеву. Также это сигнал «стратегической двусмысленности» для Москвы, пишет Financial Times (перевод - «Униан»).

Вечером в понедельник Макрон заявил журналистам, что на встрече с другими западными лидерами он обсуждал гипотетическую возможность отправки войск в Украину, но «сегодня нет консенсуса» по этому вопросу. «Но ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну», - добавил он.

За этим заявлением со всех уголков Европы посыпались уточнения, возражения и опровержения, которые сводились к тому, что никто не готов отправлять своих военных в Украину.

Однако, как отмечает FT, слова Макрона предназначались прежде всего для Берлина и Москвы. В частности издание напоминает, что ранее в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность отправки ракет Taurus в Украину, ссылаясь на риск эскалации. В своем заявлении Макрон среди прочего отметил, что «некоторые союзники» ранее говорили «никогда» относительно передачи Украине танков, истребителей и ракет, а предлагали прислать «спальные мешки и шлемы».

В этом контексте показательно выглядит комментарий министра экономики Германии Роберта Хабека относительно слов Макрона.

- Мне приятно, что Франция думает о том, как увеличить поддержку Украины, но я могу дать ей совет - поставляйте больше оружия, - сказал Хабек.

Германия на сегодняшний день является крупнейшим европейским поставщиком оружия для Украины и уже давно критикует гораздо более скромный вклад Франции, которая имеет оборонный бюджет такого же размера. Взамен Париж оправдывается тем, что не хранит больших запасов старого оружия, которое можно было бы отправить в Украину, и вместо этого поставляет более сложное оружие, например ракеты SCALP.

Второй адресат заявления Макрона - это Москва, утверждает FT и ссылается на высокопоставленного европейского чиновника по вопросам обороны. Он сказал, что заявление Макрона должно создать дополнительный эффект сдерживания и двусмысленности для России.

- Все знают, что в Украине есть западные силы специального назначения - они просто не признавали этого официально, - добавил чиновник.