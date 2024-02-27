Уничтожение российского А-50: появились спутниковые снимки места падения самолета 27.02.2024, 22:12

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Он мог быть сбит украинским оружием.

Появились спутниковые снимки с места падения российского самолета А-50, который украинские военные сбили над Азовским морем 23 февраля. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».

Снимки сделаны над хутором Трудовая Армения Краснодарского края РФ. Именно там упал российский самолет А-50.

На спутниковых снимках видны следы пожара, который охватил площадь примерно в 4500 квадратных метров.

Напомним, 23 февраля над Азовским морем украинские военные сбили российский самолет А-50.

В разведке сообщили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны намекнул, что А-50 был сбит украинским оружием.

Самолет использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.