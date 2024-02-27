закрыть
27 февраля 2024, вторник, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уничтожение российского А-50: появились спутниковые снимки места падения самолета

  • 27.02.2024, 22:12
  • 1,800
Уничтожение российского А-50: появились спутниковые снимки места падения самолета

Он мог быть сбит украинским оружием.

Появились спутниковые снимки с места падения российского самолета А-50, который украинские военные сбили над Азовским морем 23 февраля. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».

Снимки сделаны над хутором Трудовая Армения Краснодарского края РФ. Именно там упал российский самолет А-50.

На спутниковых снимках видны следы пожара, который охватил площадь примерно в 4500 квадратных метров.

Напомним, 23 февраля над Азовским морем украинские военные сбили российский самолет А-50.

В разведке сообщили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны намекнул, что А-50 был сбит украинским оружием.

Самолет использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин