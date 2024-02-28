Украинский генерал показал момент ликвидации российского Су-34 28.02.2024, 8:44

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Пылающий борт был сфотографирован в первые секунды после попадания.

Появилось первое фото одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ, которые 27 февраля были сбиты на Восточном направлении.

Фото опубликовал командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук. Борт был сфотографирован, вероятно, в первые секунды после попадания.

«Это не восклицательный знак и не знак вопроса. Это пылающая российская «сушка». Чтобы никто не сомневался», - написал украинский генерал.

Напомним, что за 27 февраля на Восточном направлении украинские военные уничтожили два Су-34 общей стоимостью примерно в $100 млн.

Первый удалось сбить утром, второй - примерно в 14:00 дня.