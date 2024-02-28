FT: В войне в Украине участвует спецназ стран Запада 1 28.02.2024, 9:20

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Высокопоставленный европейский чиновник раскрыл детали.

В Украине находятся западные военные из числа сил специального назначения, заявил Financial Times высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы.

«Все знают, что в Украине есть западный спецназ, — они просто не признали это официально», — сказал собеседник издания. При этом он не уточнил, какие именно страны направили своих спецназовцев в зону конфликта.

Дискуссия по поводу отправки западных военных для поддержки Украины возникла после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил, что в будущем нельзя исключать участия солдат стран НАТО в войне.

Как уточнили после этого французские официальные лица, Макрон не предлагал массово отправлять западные войска на линию фронта. Однако, по их словам, солдаты могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, таких как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или помощь в обеспечении безопасности границ других стран, которым угрожает Россия, например Молдовы.

Макрон отметил, что «многие люди, которые сегодня говорят «никогда», еще два года назад исключали отправку в Украину танков, самолетов и ракет большой дальности. По словам президента Франции, ЕС «часто запаздывает на 6–12 месяцев» с помощью.