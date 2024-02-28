«Прожить шесть лет выглядит сложной задачей» 28.02.2024, 11:40

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Политзаключенный Григорий Костусев прислал письмо из заключения.

Лидер партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусев встретил за решеткой 44-ю годовщину своего бракосочетания с женой Ларисой. В письме родственникам он поздравил супругу с этой датой, а также порассуждал о шансах дожить до золотой свадьбы, передает «Радыё Свабода».

«Через шесть лет будет 50 лет нашей совместной жизни. Я раньше все думал много об этой дате. Хотел бы собрать кучу гостей и отметить с размахом. Но сейчас, к сожалению, взгляды стали более пессимистичными. Оптимизма поубавилось, потому что прожить еще шесть лет выглядит сложной задачей», — написал Костусев в письме родственникам.

В апреле Костусеву исполнится 67 лет.

Напомним, наканцуне эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о критическом состоянии здоровья и жестоком обращении с политзаключенным, который отбывает 10-летний срок. Отказ в медпомощи ему приравняли к пытке.

Ранее Григорий Костусев жаловался на плохое самочувствие. В неволе у политика обострились проблемы со здоровьем — у него онкологическое заболевание.

В августе прошлого года Костусев прошел онкологическое исследование, однако как минимум до осени ему не сообщали о результатах. При этом политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ.