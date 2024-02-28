57-летнего железнодорожника из Бреста осудили за «лайки» 28.02.2024, 13:52

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Приговор вынесла «судья» Инна Клышпач.

В суде Московского района Бреста Геннадия Василюка осудили по ч. 1 ст. 367 («клевета на Лукашенко») Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Инна Клышпач. Гособвинение поддержал прокурор Егор Крондо, который запросил для Геннадия один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Как сообщают правозащитники, 15 сентября 2023 года 57-летний Геннадий Василюк был оштрафован за «распространение экстремистских материалов». На странице Геннадия в «Одноклассниках» обнаружили подписки на «экстремистские» материалы. Кроме того, Василюка уволили из локомотивного депо «по соглашению сторон».

7 декабря 2023 года Геннадий был задержан в рамках уголовного дела о «клевете на Лукашенко» (ч. 1 ст. 367 УК) и помещен под стражу в СИЗО. Дело рассматривалось 22 и 26 февраля 2024 года.

Мужчину обвинили в размещении реакции «Класс» в соцсети «Одноклассники» 8, 9 и 17 июня 2022 года под тремя видеороликами.

Геннадий признал свою вину и сообщил, что в указанные дни июня он отправился в деревню Жабинского района, что подтверждается справкой от мобильного оператора. Мужчина пользуется кнопочным телефоном, поэтому в деревне он не смог бы зайти в «Одноклассники».

Прокурор Егор Крондо счёл вину Геннадия полностью доказанной и запросил один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор был оглашён на заседании 26 февраля, однако его итог правозащитникам неизвестен.