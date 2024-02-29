В США объяснили, что стоит за обращением непризнанного Приднестровья к России 29.02.2024, 8:54

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Кремлю нужно «оправдание».

Седьмой съезд «депутатов» непризнанного Приднестровья от 28 февраля принял решения, направленные на то, чтобы предоставить России оправдание широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы.

Кремль может предпринять их немедленно или в долгосрочной перспективе, хотя не исключено, что диктатор Владимир Путин ответит на запросы ПМР во время своего выступления в Федеральном собрании 29 февраля.

Кремль также может использовать итоги этого Конгресса для обоснования ряда возможных соглашений о сотрудничестве, которые не являются взаимоисключающими. На это указал американский Институт изучения войны (ISW).

Накануне «депутаты» пророссийского анклава пожаловались на «экономическую блокаду со стороны Молдовы» и обратились к России за «помощью». Этот Конгресс принял семь решений, включая запрос к Госдуме и Совету Федерации РФ о российской «защите Приднестровья» в ответ на предполагаемое усиление давления со стороны Молдовы.

Приднестровские «чиновники» в своем запросе специально использовали слово «защита», которое означает одновременно «оборону» и «защиту», вероятно, ставя Кремлю условия интерпретировать его в военном смысле, если он того пожелает. Они сослались на обязательства российской «миротворческой миссии», чтобы «защитить» примерно 220 000 российских граждан в анклаве.

По мнению аналитиков, приднестровские «чиновники» стремятся к тому, чтобы эти призывы послужили основой для любого потенциального российского вмешательства в «Приднестровье» и Молдову в краткосрочной или долгосрочной перспективе, поскольку они согласуются с российскими оправданиями предыдущих интервенций, в первую очередь вторжений РФ в Украину.

В ISW напомнили, что Кремль все активнее продвигает риторику о «соотечественниках России за рубежом», в число которых входят этнические русские и русскоязычные, чтобы еще больше оправдать свою войну против Украины и, вероятно, создать информационные условия для провокаций в странах, где проживают российские «соотечественники».

«Он уже использовал идею их «защиты» для оправдания того факта, что российские войска оккупировали «Приднестровье» с 1992 года, а приднестровские «чиновники», вероятно, обращались с призывами в отношении жителей, имеющих российское гражданство, чтобы создать Кремлю дальнейшие информационные условия для эскалации в Молдове», – отметили эксперты.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 февраля, якобы Россия «обеспокоена» положением российских граждан в непризнанном Приднестровье и «не позволит им стать жертвами очередной западной авантюры».

Конгресс приднестровских «депутатов» также конкретно призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Европейский парламент прекратить предполагаемые нарушения Молдовой приднестровских прав и свобод. Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) он призвал оказать влияние на Молдову и привести ее к «адекватному диалогу» с Содружеством Независимых Государств (СНГ) для предотвращения эскалации ситуации на реке Днестр, а Международный комитет Красного Креста (МККК) – обеспечить права жителей так называемого Приднестровья.

Также они просили участников вернуться к переговорному процессу в формате 5+2 по приднестровскому конфликту, в который входят Россия, Украина, «Приднестровье», Молдова и ОБСЕ в качестве посредников, а Европейский Союз (ЕС) и США в качестве наблюдателей.

В ISW считают, что эти обращения к многосторонним организациям и переговорным форматам направлены на легитимизацию непризнанного Приднестровья как суверенного образования, отдельного от Молдовы, без предъявления претензий на его независимость. А также на предоставление Кремлю подготовленных оправданий для эскалации и вмешательства во имя выполнения как любых международных обязательств. Обращение к возглавляемому Россией СНГ можно истолковать как разрешение ему «предотвратить эскалацию» как в Молдове, так и в «Приднестровье», поскольку в нем не указана сторона реки Днестр.

«Акцент в обращениях на защиту прав и свобод «Приднестровья», скорее всего, направлен на то, чтобы создать условия для того, чтобы Кремль мог применить аналогичный нарратив о предотвращении «дискриминации» и «геноцида» против «русских» в Молдове, как он делал это до и во время полномасштабной войны против Украины», – подчеркнули аналитики.

Они уверены, что кремлевские чиновники и рупоры продолжают выдвигать информационные условия для использования «Приднестровья» и пророссийской автономной области Молдавии Гагаузии для дестабилизации Молдовы, но еще не указали, как и с какой конкретной целью они будут это делать.

«Все эти призывы на самом деле не призывают российские силы предпринять конкретные действия, а имеют широкий охват, чтобы предоставить Кремлю максимально широкий набор возможных курсов действий для эскалации и интервенций, направленных на дестабилизацию Молдовы. Они также не ограничены по времени и позволяют Кремлю обращаться к различным обращениям тогда, когда он сочтет это необходимым или целесообразным. Призывы «Приднестровья» дают Кремлю долгосрочные оправдания для продолжения эскалации и интервенций против Молдовы независимо от исхода ее войны против Украины», – заключил ISW.