ВСУ сбили еще два российских Су-34 33 29.02.2024, 12:50

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иллюстративное фото

Это уже три уничтоженных самолета с начала суток.

Украинские военные 29 февраля сбили еще два российских самолета Су-34. В общей сложности россияне потеряли уже три самолета с начала этих суток.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!» - рассказал он.

Сырский поблагодарил военных за боевую работу.

Информацию о трех сбитых российских Су-34 с начала суток подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Генерал-лейтенант отметил, что российские пилоты не делают никаких выводов и становятся целью для украинских военнослужащих. Также он уточнил, что враг потерял два истребителя на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

«Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов! Вместе – к победе!», – написал Олещук.

Таким образом, с начала текущих суток украинские бойцы сбили уже три российских истребителя Су-34. Первый самолет 29 февраля был уничтожен около 01:00 ночи на востоке Украины.

Напомним, за февраль украинские военнослужащие уничтожили уже более 13 современных истребителей российской оккупационной армии.