Эксперты рассказали, какой алкоголь подходит при похудении 29.02.2024, 13:23

А какой прибавит килограммов.

Многие боятся начинать процесс похудения, потому что их пугает перспектива чувствовать себя голодными и необходимость отказываться от любимых блюд и напитков. Это касается в частности алкоголя, ведь то, что спиртные напитки очень калорийны – это аксиома диетологии. К тому же потребление таких напитков очень часто сопровождается закусками, которые тоже содержат очень много калорий и которые трудно прекратить подъедать. Однако, не спешите расстраиваться, существует целый список напитков, которые можно употреблять в умеренных количествах во время диеты.

Издание Everyday Health составило список таких напитков, бокальчиком которых можно побаловать себя, даже если вы пытаетесь снизить вес. А также рассказало, какого алкоголя следует избегать в первую очередь.

5 алкогольных напитков, разрешенных при похудении

Красное сухое вино (150 калорий в 140 мл на порцию)

По некоторым данным красное сухое может защищать сердечно-сосудистую систему от болезней. Это уже плюс. Хотя некоторые исследователи и ставят это предположение под сомнение. Тем не менее, диетологи утверждают, что этот напиток совместим с диетой, если не превышать дозировку в 140-150 мл в день. Но не забудьте внести его в подсчет калорий.

Легкое пиво (95-100 калорий на 0,3 литра)

Пиво с пониженным содержанием алкоголя (так называемое легкое пиво) также содержит меньше калорий по сравнению с традиционными сортами напитка. Поэтому за ужином вполне можно позволить себе небольшую кружку объемом не более 0,3 литра. Она потянет максимум на 100 калорий.

Сухой вермут (105 калорий на 90 мл)

Наибольшей популярностью пользуются сладкие вермуты, которые действительно вкусны, но при этом являются настоящей калорийной бомбой. Сухой вариант напитка имеет более утонченный и свежий вкус и в целом вписывается в диету. Кроме того, некоторые исследования показывают, что сухой вермут содержит гораздо больше полифенолов, чем белое вино. Эти соединения помогают регулировать обмен веществ и поддерживать вес. Впрочем, не стоит полагаться на это преимущество, как на лекарство. Это лишь небольшая, совсем небольшая побочная выгода.

Крепкий алкоголь со льдом или водой (около 100 калорий на 40 мл)

Независимо от того, что вы выбираете – водку или текилу, джин или виски, все эти напитки обладают примерно одинаковой калорийностью. Диетологи советуют потреблять их со льдом или в разбавленном водой виде. В таком случае энергетическая ценность напитков останется неизменной. Если же разбавлять крепкий алкоголь газировкой или соком, то те же 40 мл спиртного моментально превратятся из 100 калорий в 300.

Шампанское брют (85 калорий на 110 мл)

Сухое игристое вино – один из наименее калорийных алкогольных напитков, если придерживаться рекомендованной для него порции в примерно 110 мл. К тому же оно газированное, из-за чего может создавать дополнительную иллюзию насыщенности.

3 наихудших варианта алкогольных напитков во время похудения

Сладкие коктейли (приблизительно 500 калорий на 220 мл)

По подсчетам диетологов, один стандартный Лонг-Айленд айс потянет по калорийности на два чизбургера из популярной фаст-фуд сети. Впечатляет, не правда ли?

Холодные пляжные коктейли (280 калорий на 140 мл)

Картина употребления клубничного дайкири или пинья-колады в жаркий день на пляже может показаться очень привлекательной и даже идиллической. Пока не узнаешь, что один такой напиток содержит 280 калорий. Все из-за наличия сладких ингредиентов.

Крафтовое пиво (170 калорий на 0,3 литра)

Крафтовое пиво часто содержит дополнительные ингредиенты и углеводы по сравнению с коммерческими сортами. Также оно часто крепче заводских аналогов. Это делает крафт таким вкусным. Но и непригодным для употребления во время диеты.

Альтернатива выпивке

Если же вы хотите избавиться не только от лишнего веса, но и от привычки расслабляться с помощью алкоголя, вам стоит обратить внимание на так называемые моктейли – это безалкогольные коктейли. Их можно готовить на основе газированной минералки, содержащей ноль калорий, или диетической газировки. И добавлять к ним ломтики разных фруктов. К примеру, газированная вода с лаймом нравится очень приятна на вкус, в жаркий день в нее можно добавить льда и она будет выглядеть, точно как пляжный коктейль. А пить ее можно вволю.

Если же вы решите устроить себе вечер с выпивкой во время похудения, то берите на вооружение полезный лайфхак – чередуйте алкогольный напиток с безалкогольным. Так вы уменьшите потребление калорий и избежите обезвоживания, ведь спиртное выводит из организма жидкость.