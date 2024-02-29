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В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

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  • 29.02.2024, 15:47
В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

Страна будет двигаться в Европу.

Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян, пишут армянские СМИ.

«Мы готовы, однозначно», - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с Евросоюзом, стать кандидатом на членство в ЕС.

По его словам, Армения будет двигаться по тому направлению, «которое обеспечит нам максимальную безопасность».

«Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой», - заявил Симонян.

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