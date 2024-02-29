В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС1
- 29.02.2024, 15:47
Страна будет двигаться в Европу.
Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян, пишут армянские СМИ.
«Мы готовы, однозначно», - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с Евросоюзом, стать кандидатом на членство в ЕС.
По его словам, Армения будет двигаться по тому направлению, «которое обеспечит нам максимальную безопасность».
«Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой», - заявил Симонян.