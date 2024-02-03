Белорусский врач развеяла миф про «чистку» сосудов 3 3.02.2024, 20:52

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Медик выделила три фактора, которые помогут сохранить сосуды здоровым.

В сети можно встретить множество рецептов, как «очистить» сосуды от холестерина: начиная с травяных отваров и заканчивая медом с имбирем. Но даст ли это какой-то эффект и что действительно поможет оздоровить сосуды, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент Мария Ливенцева.

Чем могут «засоряться» сосуды?

Главным «мусорщиком» для сосудов выступает такое хроническое заболевание, как атеросклероз, рассказывает доктор.

– При нем происходит нарушение липидного (жирового) обмена и отложение холестерина и некоторых фракций липопротеидов на внутренней стенке сосудов. Эти отложения называют атеросклеротическими бляшками. Из-за них стенка сосуда уплотняется, становится менее эластичной, просвет сосуда сужается. В результате нарушается кровообращение и питание того органа, к которому ведет этот сосуд: сердца, мозга, почек и пр.

Чем опасен атеросклероз?

Он является одной из самых частых причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего, ишемической болезни сердца.

– На фоне атеросклероза происходит сужение коронарных артерий, питающих сердце, из-за чего к сердечной мышце поступает меньше крови. Это может привести к стенокардии или перерасти в более грозное состояние – острый инфаркт миокарда. Если же атеросклероз спровоцирует сужение артерии, ведущей к мозгу, то итогом может стать ишемический инсульт.

Также при атеросклерозе может случиться разрыв бляшки в артерии, развиться аневризма (выпячивание стенки сосуда и ее истончение) либо произойти расслоение артерии.

– Это может привести к разрыву сосуда и, как следствие, смерти. Особенно если речь идет о самой мощной артерии – аорте. Она начинается в левом желудочке сердца и, разветвляясь, идет ко многим органам и тканям.

Кто в группе риска?

Атеросклероз могут спровоцировать такие заболевания, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. К негативным факторам относят курение, неправильное питание, абдоминальное ожирение (накопление жира в области живота и брюшной полости), малоподвижный образ жизни, эмоциональное перенапряжение, употребление алкоголя в большом количестве.

Свою лепту вносит наследственная предрасположенность: если у родственников был атеросклероз, то вероятность развития этого заболевания увеличивается в несколько раз.

Как человеку понять, есть ли у него атеросклероз?

На ранних стадиях атеросклероз развивается бессимптомно. Признаки появляются тогда, когда нарушается кровообращение в определенном органе, объясняет Мария Ливенцева.

– Если бляшки выросли в артерии, ведущей к сердцу, и закрыли просвет этого сосуда до 50%, может возникать стенокардия. Она проявляется жжением и болью в груди, которая может отдавать в руку, шею, нижнюю челюсть. Если же такая проблема возникла в сосудах конечностей, может возникать перемежающаяся хромота – схваткообразная боль в ноге, которая возникает при ходьбе, но проходит при отдыхе.

При появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу (терапевту, кардиологу или сосудистому хирургу), он назначит нужные обследования. Если же жалоб нет, но есть факторы риска (курение, лишний вес и пр.), то начинать нужно с измерения артериального давления и анализа крови на такие показатели, как холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой и высокой плотности, глюкоза, гликозилированный гемоглобин. Затем можно сделать УЗИ сонных артерий, чтобы определить степень поражения сосудистого русла.

Можно ли как-то «очистить» сосуды от холестериновых бляшек?

Доктор объясняет, что артерии – не «канализационные трубы», поэтому «очистить» их в прямом смысле этого слова невозможно. Чтобы замедлить развитие атеросклероза, нужен комплексный подход.

– Понадобится прием препаратов для лечения нарушений холестеринового обмена, артериальной гипертонии или сахарного диабета, если есть такие сопутствующие заболевания. Также нужно будет изменить образ жизни: придерживаться диеты (лучше всего средиземноморской), отказаться от курения, включить в жизнь физическую активность, употреблять не более 100 мл алкоголя в неделю.

А как предупредить развитие атеросклероза?

Во-первых, нужно ограничить калорийность пищи для поддержания нормальной массы тела и уменьшить потребление жиров и простых углеводов в рационе. К последним относятся сладости, выпечка, газированные напитки и другие продукты с добавлением сахара.

– Если приводить конкретные цифры, то в день можно потреблять до 20 грамм жиров в виде постной говядины, куриной грудки, рыбы (к примеру, в 100 грамм отварной говядины содержится 5 грамм жиров). Причем почти половину из этих 20 грамм должны составлять полиненасыщенные жиры, содержащие Омега-6 и Омега-3 жирные кислоты. Последние, кстати, способствуют нормализации липидного обмена, снижая риск развития атеросклероза. Ими богаты лосось, скумбрия, тунец, морепродукты, орехи.

Во-вторых, важно увеличить количество фруктов и овощей в рационе как источников витаминов, минералов и клетчатки. Последней также много в крупах, бобовых, орехах и продуктах из цельных злаков (например, в хлебе из цельнозерновой муки).

Если по каким-то причинам рацион у человека скудный, например, из-за аллергии, стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема витаминов и минералов, необходимых для здоровья сердца и сосудов. В числе таких: В6, В12, С, Е, РР, магний, калий, цинк, а также Омега-3 жирные кислоты.

Что касается народных методов вроде настоев чеснока, отваров подорожника или меда с имбирем, то они не имеют доказанного действия. Поэтому доктор не советует надеяться на них в плане лечения и профилактики атеросклероза, а обращаться к врачу.

Наряду с изменением рациона важно отказаться от вредных привычек (особенно курения) и включить в жизнь физическую активность. Это может быть ходьба, бассейн, езда на велосипеде. При сидячей работе следует как можно чаще вставать, например, взять в привычку вести телефонные переговоры, двигаясь по кабинету.

Что в итоге?

Главным «мусорщиком» для сосудов выступает атеросклероз – хроническое заболевание, при котором на внутренней стенке сосудов откладываются холестериновые бляшки. Они могут закупоривать жизненно важные артерии или провоцировать их разрыв. А это может привести к инфаркту, инсульту или даже летальному исходу.

На ранних стадиях атеросклероз обнаружить сложно. Он дает о себе знать, когда происходит закупорка артерии с опасными последствиями. Тем, кто находится в группе риска, можно обратиться к врачу (терапевту, кардиологу). Доктор направит на нужные обследования: анализ крови на холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды, УЗИ сонных артерий и пр. Это поможет определить, в каком состоянии находятся сосуды.

Если будет выявлен атеросклероз, понадобится прием специальных препаратов, а также соблюдение диеты с ограниченным потреблением жиров и простых сахаров, отказ от вредных привычек и физическая активность. Эти же три фактора помогут сохранить сосуды здоровыми и предупредить развитие атеросклероза в будущем.