«Cтрана-бензоколонка» может закрыться 2 Алексей Голобуцкий

5.02.2024, 8:41

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Российские НПЗ в последние две недели интенсивно взрываются.

Украина может добиться преимущества в войне только асимметричными методами. Посредством современных видов вооружения. Российские НПЗ, которые в последние две недели интенсивно взрываются на территории «страны-бензоколонки», – один из таких асимметричных ответов.

В ночь с пятницы на субботу СБУ подорвала один из самых больших российских НПЗ. На этот раз в Волгограде, в 700 километрах от украинской границы. Два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности. Причем НПЗ в Волгограде – один из ключевых. Российские эксперты подтверждают, что это основной производитель промышленных и моторных смазок.

Это уже третий подрыв службой российских НПЗ за последние две недели. В конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, атаки почти на треть сократили экспорт нефтепродуктов из страны-бензоколонки. СБУ наносит миллиардный ущерб экономике России – страдает бюджет, срываются контракты и существенно усложняется логистика. А впереди новое сокращение.

Кроме того, каждый мощный удар вглубь территории врага отвлекает силы ПВО России с фронта и работает на украинскую армию. Но прикрывать НПЗ в тылу у подчиненных Шойгу пока выходит не очень удачно. Все три атаки продемонстрировали 100% результат. Даже после двух успешных поражений россияне не смогли остановить прилеты по третьему НПЗ. А я напомню, что нефтеперерабатывающие заводы работают на российский военно-промышленный комплекс и являются законной целью для Украины.

В апреле 2014 года ныне покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что «Россия – это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну». За 10 лет мало что изменилось. Источник СБУ в комментарии для прессы подчеркнул, что «хлопки» на российских НПЗ будут продолжаться». Ударами по НПЗ служба наносит миллиардный ущерб России. Без НПЗ «страна-бензоколонка» существовать не сможет. И если перестанет продавать топливо своим клиентам, то рискует «закрыться». Чего я ей искренне желаю.

Алексей Голобуцкий, «Цензор.нет»