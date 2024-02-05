У клиентов популярного белорусского банка возникли проблемы 5.02.2024, 15:08

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С карточками.

«Беларусбанк» предупредил клиентов о возникших проблемах в обслуживании платежных карточек. Информация об этом размещена на сайте финучреждения.

«По независящим от „Беларусбанка“ причинам наблюдаются кратковременные отказы в обслуживании банковских платежных карточек», — сообщило финучреждение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь с воскресенья на понедельник, 5 февраля, карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Его услугами пользуется в том числе «Беларусбанк».

Связаны ли работы этого центра и нынешние проблемы с карточками у клиентов «Беларусбанка», не уточняется.